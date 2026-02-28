Guatemala expresa su preocupación por la escalada en Oriente Medio y pide moderación

A través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex), el Ejecutivo guatemalteco instó a todas las partes involucradas a respetar el derecho internacional y a ejercer la "máxima moderación" con el fin de evitar una escalada de las hostilidades que comprometa la estabilidad global.

"Guatemala hace un llamado para garantizar la protección de la población e infraestructura civil", señala la nota oficial, emitida pocas horas después de que se conociera el impacto de misiles iraníes en varias capitales del golfo Pérsico.

La Cancillería guatemalteca informó de que sus misiones diplomáticas en la región se encuentran monitoreando la evolución de las acciones militares para atender a sus connacionales.

En ese sentido, el Gobierno recomendó a los guatemaltecos en la zona mantenerse informados y seguir estrictamente las directrices de seguridad de las autoridades locales.

La crisis en la región se agravó este sábado tras un ataque masivo de fuerzas estadounidenses e israelíes contra objetivos estratégicos en Teherán y otras ciudades iraníes.

La República Islámica respondió con el lanzamiento de proyectiles hacia territorio israelí y bases militares de EE.UU. en la región, en un intercambio bélico cuyas cifras totales de víctimas aún están por determinar.