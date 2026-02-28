Hizbulá llama a países de O. Medio a resistir ante ataques de EE.UU. e Israel contra Irán

En un comunicado, el grupo chií condenó lo que calificó de "intentos para crear entidades agotadas fáciles de controlar y dominar", al tiempo que alabó "la resistencia de Irán" tras décadas de sanciones, amenazas y ataques y "la unidad y la determinación del pueblo iraní".

Hizbulá expresó su "plena solidaridad" con los dirigentes y la población iraní y pidió a los países y las poblaciones de Oriente Medio "que reconozcan los peligros que entraña la agresión y resistan ante ellos".

Asimismo, advirtió que ignorar la amenaza podría tener "graves consecuencias para todas la región".

En el comunicado, Hizbulá calificó los ataques de agresión "tiránica", "criminal" y "traicionera" cuyo objetivo es someter a Irán y a su pueblo, obligarlo a rendirse y negarle "su derecho legítimo a desarrollar capacidades nucleares pacíficas y misiles defensivos".

Según el grupo chií, la disputa nunca ha sido el programa nuclear de Irán, sino más bien "la negativa a tolerar un Estado fuerte y autosuficiente que defiende su soberanía en la región".

Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado un ataque contra objetivos en Teherán y otras ciudades en Irán, que ha respondido con el lanzamiento de misiles hacia territorio israelí y bases militares estadounidenses en toda la región.