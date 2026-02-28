Honduras exhorta "a todas las partes a la moderación" y a proteger a los civiles

"Honduras reafirma su compromiso histórico con la paz, la solución pacífica de las controversias y el respeto a la Carta de las Naciones Unidas", indicó la Secretaría de Relaciones Exteriores del país centroamericano en un comunicado.

Además, instó a los ciudadanos hondureños que se encuentran "en Irán, Kuwait, Catar, Baréin, Emiratos Árabes, Israel y zonas circundantes a permanecer en lugares seguros y evitar zonas de riesgo y áreas abiertas".

También les recomendó mantenerse informados exclusivamente mediante canales oficiales y fuentes verificadas, acatar las disposiciones de las autoridades locales sobre restricciones de movilidad y medidas de seguridad, y comunicarse con las sedes diplomáticas hondureñas en Jerusalén, Kuwait y Doha para registro consular y asistencia.

Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado un ataque contra objetivos en Teherán y otras ciudades en Irán, que ha respondido lanzando misiles hacia territorio israelí y bases militares estadounidenses en toda la región.

El Ejército israelí, que inicialmente informó de un "ataque preventivo", señaló posteriormente que la ofensiva se ha producido contra "decenas de objetivos militares y se llevó a cabo como parte de una amplia operación conjunta y coordinada contra el régimen".