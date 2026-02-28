Incautan en Colombia más de seis toneladas de estaño que tenían como destino China

Según el Ejército, la operación comenzó en el Aeropuerto Germán Olano, de Puerto Carreño, una ciudad ubicada sobre el río Orinoco, frontera natural entre Colombia y Venezuela, donde fueron incautados más de 380 lingotes del mineral, que pretendían ser trasladados por vía aérea hacia Bogotá.

Posteriormente, en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, las autoridades decomisaron otros 50 lingotes que, al parecer, estaban listos para ser enviados al exterior.

"La operación permitió frustrar el envío y comercialización de un gigantesco cargamento de un mineral identificado como estaño, el cual saldría desde Puerto Carreño hacia la ciudad de Bogotá con destino final al continente asiático", expresó el comandante de la Vigésimo Octava Brigada, coronel Roberto Contreras Félix.

El oficial añadió que la comercialización ilegal de este tipo de minerales es utilizada por organizaciones armadas para financiar sus actividades.

Según un comunicado del Ejército, el cargamento había ingresado a Colombia desde Venezuela y tenía como destino final mercados internacionales.

El decomiso lo hizo el Ejército en coordinación con la Armada, la Fuerza Aérea, la Policía, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Las autoridades indicaron que expertos están haciendo análisis técnicos para confirmar la composición del material y avanzar en la investigación para establecer su procedencia y los responsables de su transporte.