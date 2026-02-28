Irak anuncia el cierre de su espacio aéreo tras ataques de Israel y EE.UU contra Irán

En la nota publicada por la agencia oficial iraquí de noticias (INA, en inglés), el portavoz del ministerio de Transporte Mitham al Safi indicó que "el ministerio ha cerrado el espacio aéreo, que ha llegado después de todo el tráfico aéreo sobre el espacio iraquí fuera evacuado".

Israel y Estados Unidos lanzaron hoy ataques contra la República Islámica que produce en medio de las negociaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos, cuya última ronda de produjo el jueves y hay otra prevista para el lunes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó hoy a la población iraní a estar lista para tomar el gobierno una vez acabe la operación militar contra el régimen iraní y pidió a los miembros de las fuerzas de seguridad iraníes que depongan las armas a cambio de "inmunidad total”.