Irak condena el ataque "injustificado" contra Irán y pide el retorno al diálogo

Según una declaración emitida por el portavoz de Al Sudani, la reunión de los máximos responsables de seguridad fue para conocer la situación generada por los "acontecimientos y la escalada" que acompaña el ataque recibido por Irán.

Allí se "ratificó la postura de Irak, tanto del gobierno como del pueblo, de rechazar la lógica de la guerra y la agresión en todas sus formas" y se advirtió "sobre las consecuencias de la flagrante agresión dirigida contra varios emplazamientos iraquíes, que causó la muerte de varias personas y varios heridos".

Al Sudani se refería así a la explosión que este sábado por la mañana golpeó una zona cercana a Bagdad y dejó al menos dos muertos y tres heridos, cuyo origen aún no se ha explicado, y también a la caída de un misil, de origen desconocido y que no causó daños, en el aeropuerto de Erbil, en el Kurdistán iraquí.

En ese contexto, Al Sudani advirtió contra cualquier violación de la soberanía, el espacio aéreo y el territorio de Irak, o su uso como corredor o plataforma de lanzamiento para ataques contra Irán.

También rechazó cualquier intento de arrastrar a Irak al conflicto utilizando su territorio o aguas territoriales como pretexto para tales acciones.

"El gobierno recurrirá a todos los medios permitidos por el derecho internacional y las normas para proteger su seguridad, estabilidad y soberanía", indicó en la declaración.

En ese sentido, el gobierno iraquí reafirmó su posición de un "cese inmediato de las operaciones militares y el retorno al diálogo y a los medios pacíficos permitidos por el derecho internacional para resolver los problemas internacionales".

"Toda la región corre el riesgo de caer en consecuencias imprevistas. Es necesario que las principales potencias, en particular Estados Unidos, actúen con responsabilidad y contribuyan eficazmente a la búsqueda de soluciones que eviten las opciones militares", añadió la nota.