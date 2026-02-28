Irán denuncia la violación de su territorio y soberanía por los ataques de Israel y EE.UU.

“La renovada agresión militar de Estados Unidos y del régimen sionista contra Irán se produce en un momento en que la República Islámica de Irán había declarado claramente que no buscaba la guerra ni la escalada”, indicó el Ministerio de Exteriores en un comunicado.

“Estados Unidos y el régimen sionista, al cometer esta agresión militar, han demostrado una vez más su desprecio por las normas del derecho internacional y por la paz y la estabilidad regional”, aseguró.

Consideró que los ataques constituyen una violación de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y llamó al organismo internacional, así como a sus miembros a “adoptar medidas urgentes frente a esta agresión, que constituye una amenaza a la paz y la seguridad internacionales”.

El Ministerio de Exteriores afirmó que la respuesta a estas agresiones “es un derecho legítimo e indiscutible de Irán, y las Fuerzas Armadas de la República Islámica ejercerán este derecho con determinación para defender la seguridad y los intereses nacionales”.

La cartera recordó que el ataque se produce en medio del Ramadán, mes sagrado para los musulmanes, y a menos de un mes del fin de año persa, Noruz, que se celebra el 21 de marzo.

Reconoció que en los ataques que comenzaron este mañana han sido alcanzados “objetivos e infraestructuras defensivas y militares”, además de “otros lugares en distintas ciudades del país”, sin dar más detalles.

Aseguró además que “la historia demuestra que el pueblo iraní nunca se ha rendido ante la agresión de los opresores y que esta vez también dará una respuesta firme y determinante, y los agresores lamentarán sus actos hostiles”.