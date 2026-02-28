Irán lanza un misil a la base naval estadounidense en Baréin

El canal oficial iraní Press TV informó del ataque a la base de apoyo a las actividades navales estadounidense en Baréin, con fotos y vídeos donde se puede ver la fuerte humareda provocada por el misil en un punto de la ciudad cerca de la línea de costa.

Por su parte, la agencia oficial de Baréin confirmó el ataque al servicio de la Quinta Flota y también dentro de su territorio, después de que el ministerio de Interior de este país hablara de sirenas de alerta y pidiera a su población que buscara refugio.

Medios de varios países también hablan de explosiones en otros países del golfo y la agencia y el servicio de radiodifusión pública de Irán (IRIB) informó de que las fuerzas iraníes han atacado bases estadounidenses en la región.

"Todas las bases e intereses estadounidenses en la región fueron atacados por misiles iraníes", dijo la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria.

Todo estos reportes llegan después de que la Guardia Revolucionaria iraní anunciare el inicio de la primera oleada de misiles y drones contra Israel, después de que fuerzas israelíes y estadounidenses lanzaran operaciones aéreas este sábado contra diversos puntos de la nación persa.