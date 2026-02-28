Irán se prepara para "vengarse" de Israel con una "fuerte respuesta" tras los ataques

“Irán se está preparando para vengarse y dar una respuesta contundente contra el régimen sionista”, indicó el medio estatal sin dar más detalles acerca de esa represalia contra el Estado judío.

Por su parte, el Ejército de Israel detectó un lanzamiento de misiles desde Irán que se dirigen hacia su territorio, informaron las fuerzas armadas en un comunicado.

"Hace poco, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI, el ejército) identificaron misiles lanzados desde Irán al territorio del Estado de Israel. Los sistemas defensivos están actuando para interceptar la amenaza", recoge el comunicado castrense.

Israel y Estados Unidos lanzaron hoy ataques contra la República Islámica que produce en medio de las negociaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos, cuya última ronda de produjo el jueves y hay otra prevista para el lunes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó hoy a la población iraní a estar lista para tomar el gobierno una vez acabe la operación militar contra el régimen iraní y pidió a los miembros de las fuerzas de seguridad iraníes que depongan las armas a cambio de "inmunidad total”.