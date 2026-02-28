Israel acusa en la ONU de "hipócritas" a quienes condenan los ataques contra Irán

"Por desgracia, hemos escuchado condenas por parte de algunos miembros de este Consejo y del secretario general de la ONU. Eso es hipocresía. Todos sabemos dónde comenzó realmente la escalada", declaró a los medios Danon.

El representante israelí compareció minutos antes del Consejo de Seguridad convocado de urgencia por los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán, que comenzaron en la madrugada de este sábado.

"Cuando un régimen corea 'Muerte a Israel, muerte a Estados Unidos', nos lo tomamos en serio, les creemos y actuamos", declaró.

Sin embargo, el embajador no dio detalles sobre la muerte del líder supremo israní, el ayatolá Ali Jameneí, sugerida por el presidente Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

"Seguiremos atacando a los líderes del régimen radical y haremos todo lo necesario para crear las condiciones adecuadas para un nuevo futuro para el pueblo de Irán y la estabilidad de la región", afirmó al respecto.

"Nuestros objetivos son claros: en primer lugar, eliminar la amenaza inmediata que representa el régimen iraní. En segundo lugar, desmantelar su programa nuclear. En tercer lugar, destruir su capacidad de producción de misiles balísticos. En cuarto lugar, neutralizar las amenazas navales. En quinto lugar, romper la red terrorista", aseveró.