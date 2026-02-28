Israel anuncia la muerte de siete altos cargos iraníes, entre ellos el ministro de Defensa

En una comparecencia por vídeo, el portavoz del Ejército, Defrie Effin, afirmó que también han muerto en los ataques de este sábado de Israel y Estados Unidos en Irán el secretario del Consejo de Defensa, Ali Shamjani, y dos figuras cercanas al líder supremo israní, Alí Jameneí: su asesor para Asuntos de Seguridad, Ali Shamjani, y el jefe de su Oficina, Mohamed Shirazi.

También fallecieron en los ataques el jefe de Inteligencia del Comando Jatem Alanbieh, Salah Asadi, y dos cargos de la organización de innovación en defensa SPND, Reza Mozafari y Hossein Jabal Amelian.

Effin no especificó la duración de la operación militar que lleva a cabo conjuntamente con EE.UU. contra Irán desde la mañana de este sábado, pero advirtió a la población civil de que se prepare para continuar actuando de acuerdo a las condiciones del estado de emergencia durante un tiempo indeterminado.

Preguntado sobre si el Ejército israelí considera atacar a los Hutíes de Yemen, el portavoz afirmó que la posibilidad no está descartada.

"Estamos acostumbrados a llevar a cabo guerras de múltiples frentes. Atacaremos Yemen de ser necesario", indicó.