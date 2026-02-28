Israel bautiza como "Rugido del León" la operación militar contra Irán

"Os llamo, ciudadanos de Israel, a escuchar las instrucciones del Comando del Frente Interno. En los próximos días, en la operación "el Rugido del León", requeriremos que tengáis resistencia y fortaleza", dijo el mandatario.

En el comunicado, Netanyahu llamó al pueblo a iraní a levantarse contra el régimen.

También la Policía israelí emitió un comunicado en referencia a la operación, asegurando que sus agentes están preparados para "todos los escenarios" y desplegados a lo largo del país.

"Llamamos al público a permanecer atento y siga estrictamente las instrucciones. No se acerquen a lugares de impacto de misiles o áreas de destrucción", continúa.

El ataque iraní en curso en Israel es la primera represalia de la República Islámica hacia Israel después de que este iniciara, en coordinación con Estados Unidos, bombardeos contra Teherán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó hoy a la población iraní a estar lista para tomar el gobierno una vez acabe la operación militar contra el régimen iraní y pidió a los miembros de las fuerzas de seguridad iraníes que depongan las armas a cambio de "inmunidad total".