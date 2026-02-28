Israel coordina al sector turístico tras anunciar el estado de emergencia nacional

"El Estado de Israel y el Ministerio de Turismo consideran de máxima importancia la seguridad, protección y bienestar de todos los visitantes", señala en un aviso a los turistas, e insiste en que se trabaja para que reciban apoyo y orientación en todo momento, pese al complejo contexto de seguridad regional.

En el documento, dirigido a turistas y profesionales del sector, el ministerio señala que todas las autoridades competentes supervisan la situación de seguridad y actúan en coordinación con hoteles, guías turísticos, operadores receptivos y agencias de viaje para garantizar la asistencia informativa y de apoyo a los turistas que se encuentran en el país.

El ministerio recomienda a los turistas confiar únicamente en fuentes oficiales para obtener información fiable, destacando las directrices publicadas por el Comando del Frente Interno, que ofrece guías de seguridad en varios idiomas y una línea de atención específica.

Asimismo, recuerda que dispone de un centro de atención virtual disponible las 24 horas para consultas y asistencia.

El Ministerio de Defensa israelí afirmó este sábado que Israel ha lanzado un "ataque preventivo contra Irán" para "eliminar las amenazas" a su país, tras lo que las alarmas antimisiles han sonado en el territorio israelí.

El ataque se produce en una situación de alta tensión regional tras semanas de amenazas de Estados Unidos de una acción militar en el país persa.