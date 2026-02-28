Israel dice que recibió 6.500 toneladas de municiones y equipo militar en últimas semanas

El Ministerio de Defensa de Israel informó en un comunicado, acompañado de imágenes, de que el buque transportaba "toneladas de equipo militar, incluyendo material militar, docenas de (vehículos) Humvees, camiones y otros".

Ese buque viajó a Israel en una operación conjunta con Estados Unidos, explica, y el Ministerio añade que sigue cooperando con Washington para abastecer al Ejército israelí "con el equipo necesario".

Además, indica que en las últimas semanas (sin especificar cuántas), llegaron a Israel 6.500 toneladas de municiones y equipo militar en 90 vuelos de transporte.

"El esfuerzo de transporte marítimo continuará intensificándose en el período próximo como parte de la operación Rugido del León", el nombre con el que Israel ha bautizado su ataque a Irán este sábado.

Israel emprendió hoy con Estados Unidos un ataque conjunto a gran escala contra objetivos en Teherán y otras ciudades de Irán, como Tabriz (noroeste) e Isfahán (centro), que ha causado decenas de muertos en territorio iraní, entre ellos 53 niñas en una escuela.

Irán extendió luego su respuesta militar a las bases militares que Washington tiene por todo Oriente Medio y lanzó una decena de oleadas de misiles contra Israel a lo largo del día, que hicieron sonar las alarmas en todo el país.

Las autoridades israelíes solo han reportado un herido leve por esos ataques en la ciudad costera de Haifa, que fue atacada en varias ocasiones en la llamada guerra de los doce días con Irán el pasado junio por albergar objetivos estratégicos como una refinería.