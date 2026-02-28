Israel lanza otra oleada de bombardeos contra lanzamisiles en Irán

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI, el Ejército) han comenzado un sobrevuelo y están atacando en estos momentos lanzamisiles en Irán para frustrar la amenaza que suponen para el Estado de Israel", recoge el comunicado castrense.

Desde la primera hora del sábado, Israel bombardea en colaboración con Estados Unidos la República Islámica de forma ininterrumpida, habiendo atacado hasta ahora "cientos" de objetivos en Irán, tres de ellos lugares en los que altos cargos iraníes estaban reunidos, según un oficial de las fuerzas armadas.

Este aseguró que los ataques acabaron con la vida de "varias figuras esenciales" del régimen de los ayatolás.

Por su parte, las fuerzas armadas israelíes aseguraron en un comunicado posterior haber interceptado "varias" aeronaves hostiles (drones) lanzadas desde Irán hacia el Estado de Israel.

Israel ha interceptado además decenas de misiles disparados por el país persa contra su territorio en represalia por los ataques contra Teherán y otras urbes iraníes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A primera hora de esta mañana, Israel y Estados Unidos lanzaron ataques contra el país persa y se reportaron explosiones en Teherán y otras urbes, como Tabriz (noroeste) e Isfahán (centro), a lo que Irán ha respondido con el lanzamiento de misiles y drones contra bases militares estadounidenses en Baréin, Catar y Emiratos Árabes Unidos, y centros militares en territorio israelí, según la Guardia Revolucionaria.

Hasta ahora, un bombardeo israelí en una escuela femenina de primaria en Minab (sur de Irán) se ha cobrado la vida de al menos 85 personas, según las autoridades iraníes.

EFE fue testigo de escenas de caos en las calles de la capital iraní, con la circulación detenida por el gran tráfico, padres recogiendo a niños de colegios y colas en cajeros automáticos, mientras se ha cerrado el espacio aéreo de Irán y se ha cortado internet.

EFE no ha podido verificar de manera independiente el alcance de los ataques israelíes y estadounidenses en la República Islámica, donde no se permite a los medios internacionales acudir ni tomar imágenes en los lugares afectados por los bombardeos.