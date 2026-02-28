Israel mató a "varias figuras esenciales" del régimen iraní, según un oficial israelí

"El ataque se basó en un plan operativo desarrollado durante varios meses, centrado en un esfuerzo de inteligencia de la Dirección de Inteligencia para identificar una oportunidad operativa en el momento en que se reunieran altos funcionarios del régimen", afirmó la misma fuente.

Según el oficial, Israel y Estados Unidos lanzaron una oleada de ataques contra "cientos" de objetivos en territorio iraní, después de trabajar conjuntamente "miles de horas" para "construir un banco de objetivos lo más valioso y extenso posible".

"En los últimos meses, el número de objetivos ha aumentado en varios cientos por ciento", añadió la fuente.

Israel emprendió hoy con Estados Unidos un ataque conjunto a gran escala contra objetivos en Teherán y otras ciudades de Irán, como Tabriz (noroeste) e Isfahán (centro), que ha causado decenas de muertos en territorio iraní, entre ellos 53 niñas en una escuela.

Irán extendió luego su respuesta militar a las bases militares que Washington tiene por todo Oriente Medio y lanzó una decena de oleadas de misiles contra Israel a lo largo del día, que hicieron sonar las alarmas en todo el país.

Las autoridades israelíes solo han reportado un herido leve por esos ataques en la ciudad costera de Haifa, que fue atacada en varias ocasiones en la llamada guerra de los doce días con Irán el pasado junio por albergar objetivos estratégicos como una refinería.