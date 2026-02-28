Israel pide a iraníes que se alejen de infraestructuras militares y fabricación de armas

"Estimados ciudadanos, por su seguridad y bienestar, les instamos a evacuar inmediatamente estas zonas y a permanecer fuera de ellas hasta nuevo aviso. Su presencia en estos lugares pone en riesgo sus vidas", afirma la nota de los militares israelíes.

El aviso está dirigido a "todas las personas que se encuentren dentro o en las inmediaciones de fábricas de producción de armas militares e instalaciones de infraestructura militar en todo Irán"

El mensaje fue compartido, además de en persa, en inglés y árabe.

Yair Lapid, líder de la oposición, publicó también en persa un mensaje en su cuenta de X dirigido a la población iraní: "No son nuestro enemigo. Hemos seguido sus protestas con admiración y respeto. Los apoyamos contra este régimen perverso; un régimen que solo ha traído muerte y destrucción a su país y a toda la región.

"Cuando esta guerra termine y este régimen desaparezca, oramos por la paz entre nuestras naciones históricas y el comienzo de una nueva era para Oriente Medio", concluyó su mensaje.

El Ejército israelí informó este sábado de que su campaña militar 'Rugido de León' tiene como objetivo "decenas de objetivos militares" en Irán para eliminar lo que Israel considera "amenazas existenciales", en el marco de una acción coordinada con el Ejército estadounidense tras meses de planificación.