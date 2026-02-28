Israel pide "precaución" a sus ciudadanos en el extranjero ante posibles ataques

"El Consejo de Seguridad Nacional llama a todo el público israelí residente en el extranjero a tomar precauciones aumentadas en cualquier destino en el mundo", recoge un comunicado del Consejo difundido por la oficina del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

El Consejo señaló que, en el marco de la escalada, "el régimen iraní actuará con más vigor para llevar ataques en el extranjero contra objetivos israelíes y judíos", lo que puede llevar a un aumento de ataques a manos de "elementos terroristas e iniciativas locales (incluyendo perpetradores individuales)".

El organismo pidió a los israelíes en el extranjero que no publiquen en redes sociales información sobre su localización, que eviten lugares asociados con el judaísmo o Israel si no están asegurados o difundir información sobre su situación cuando están cerca de lugares de esta índole (como sinagogas o restaurantes).

También llamó, en el caso de ataque, a alertar a las fuerzas de seguridad lo antes posible y evitar entrar a zonas "hostiles" para israelíes o judíos (como determinados barrios) en países con una "opinión pública hostil a Israel".

A primera hora de esta mañana, Israel y Estados Unidos lanzaron ataques contra el país persa y se reportaron explosiones en Teherán y otras urbes, como Tabriz (noroeste) e Isfahán (centro), a lo que Irán ha respondido con el lanzamiento de misiles y drones contra bases militares estadounidenses situadas en Baréin, Catar y Emiratos Árabes Unidos, y centros militares en territorio israelí, según informó la Guardia Revolucionaria.

Hasta el momento, los servicios de emergencias israelíes sólo han informado de un herido leve por el impacto de un misil iraní en un edificio residencial en Haifa (norte).

EFE no ha podido verificar de forma independiente el alcance de los posibles impactos y la censura militar israelí exige a los medios evitar la publicación de los lugares concretos donde impactan los misiles.

Las sirenas antiaéreas se han activado numerosas ocasiones a lo largo de la mañana en todo el país alertando de la llegada de misiles iraníes en represalia por los ataques en su territorio, movilizando a la población a búnkeres y habitaciones reforzadas.