Jordania dice haber interceptado 13 misiles y 36 drones dirigidos a su territorio

"La operación de interceptación causó daños materiales, pero no víctimas", recalcó la fuente.

Poco antes de este comunicado, la Dirección de Seguridad Pública de Jordania anunció que el personal de Defensa Civil y la policía atendieron una docena de informes de caída de objetos y escombros en las gobernaciones de Ammán, Zarqa, Jerash, Madaba e Irbid.

La nota de Petra instó a los ciudadanos a "obtener información de fuentes oficiales y fiables" y a no "difundir vídeos y noticias inexactas que puedan causar ansiedad y pánico", en aparente respuesta a los informes sin confirmar que apuntan a que algunos de los misiles enviados por Irán contra Israel podían haber alcanzado territorio jordano.

Explosiones sin precedentes sacudieron este sábado el norte de Jordania, en donde EFE pudo comprobar sobre el terreno la caída de fragmentos de misiles, que llegaron con una frecuencia e intensidad sin precedentes en la zona en comparación con las escaladas bélicas de los últimos años.

Las sirenas sonaron en varias partes del reino mientras se intensificaba esta mañana la confrontación militar entre Israel y EE.UU - que atacaron varios objetivos en territorio iraní- y después de que la Guardia Revolucionaria de Irán lanzó varios misiles en represalia contra territorio israelí y bases estadounidenses en la zona.

Jordania ya fue escenario del cruce de misiles entre Israel e Irán en varias ocasiones previas, ya que la trayectoria de los misiles que vuelan entre ambos países pasa necesariamente por su espacio aéreo.

En la contienda del pasado mes de junio, varios misiles y fragmentos de bombas cayeron sobre territorio jordano.