Kallas convoca a los ministros de Exteriores de la UE el domingo para tratar Oriente Medio

"Convocaré un Consejo de Asuntos Exteriores extraordinario por videoconferencia el domingo para abordar la situación en Irán y los rápidos acontecimientos que se están desarrollando en Oriente Medio", dijo la jefa de la diplomacia europea a través de redes sociales.

Asimismo, Kallas condenó "los ataques indiscriminados del régimen iraní contra sus vecinos" que, añadió, "conllevan el riesgo de arrastrar a la región a una guerra más amplia".

También aseguró haber estado en contacto con sus "socios de los países del Golfo" y advirtió que "el régimen iraní tiene que tomar decisiones".

Este domingo, además, se reunirán de emergencia los embajadores de los Estados miembros tras los ataques militares contra Irán por parte de Estados Unidos e Israel, así como la respuesta militar iraní.

Por otro lado, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha convocado un "consejo de seguridad" extraordinario con los comisarios europeos para abordar la situación en Irán.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos lanzaron este sábado una amplia campaña conjunta contra Irán, causado más de 200 muertos en esa nación, según la Media Luna Roja.

En las últimas horas, el régimen iraní ha iniciado una respuesta militar a las bases militares que Washington tiene en Oriente Medio y ha lanzado al menos seis oleadas de misiles contra Israel.