Kuwait informa de varios trabajadores heridos en un ataque iraní contra su aeropuerto

Según la agencia, que cita a la Autoridad de Aviación Civil, el ataque fue realizado con un dron y también causó "daños materiales limitados" en la Terminal 1 del aeródromo.

El ministro de Exteriores kuwaití, Yaber al Ahmad al Sabah condenó el ataque iraní "contra el Estado de Kuwait y otros países de la región" e insistió en el "derecho de su país de tomar todas las medidas necesarias para proteger su soberanía y territorio".

Israel emprendió hoy con Estados Unidos un ataque conjunto a gran escala contra objetivos en Teherán y otras ciudades de Irán, como Tabriz (noroeste) e Isfahán (centro), que ha causado decenas de muertos en territorio iraní, entre ellos 53 niñas en una escuela.

Irán extendió luego su respuesta militar a las bases militares que Washington tiene por todo Oriente Medio y lanzó una decena de oleadas de misiles contra Israel a lo largo del día, que hicieron sonar las alarmas en todo el país.