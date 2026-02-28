Mundo
Kuwait informa de varios trabajadores heridos en un ataque iraní contra su aeropuerto

Redacción internacional, 28 feb (EFE).- Varios empleados del Aeropuerto Internacional de Kuwait sufrieron heridas leves en un ataque iraní contra estas instalaciones, informó este sábado la agencia estatal KUNA.

Por EFE

Según la agencia, que cita a la Autoridad de Aviación Civil, el ataque fue realizado con un dron y también causó "daños materiales limitados" en la Terminal 1 del aeródromo.

El ministro de Exteriores kuwaití, Yaber al Ahmad al Sabah condenó el ataque iraní "contra el Estado de Kuwait y otros países de la región" e insistió en el "derecho de su país de tomar todas las medidas necesarias para proteger su soberanía y territorio".

Israel emprendió hoy con Estados Unidos un ataque conjunto a gran escala contra objetivos en Teherán y otras ciudades de Irán, como Tabriz (noroeste) e Isfahán (centro), que ha causado decenas de muertos en territorio iraní, entre ellos 53 niñas en una escuela.

Irán extendió luego su respuesta militar a las bases militares que Washington tiene por todo Oriente Medio y lanzó una decena de oleadas de misiles contra Israel a lo largo del día, que hicieron sonar las alarmas en todo el país.