La aviación israelí bombardea el oeste de Irán

"La Fuerza Aérea de Israel está en estos momentos lanzando ataques extensivos contra varios objetivos militares en el oeste de Irán", señala el comunicado castrense.

El ataque forma parte de la operación iniciada por Israel, junto a Estados Unidos, contra Irán, con una serie de ataques aéreos que comenzaron a primera hora de la mañana.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han lanzado una amplia campaña conjunta para debilitar de forma sistemática el régimen terrorista iraní y eliminar las amenazas existenciales contra el Estado de Israel", anunció el Ejército en un comunicado previo.

A lo largo de la mañana, las andanadas de misiles disparadas hacia Israel desde Irán en represalia han hecho sonar en numerosas ocasiones las sirenas antiaéreas a lo largo del país.

Los servicios de emergencias israelíes no han anunciado hasta el momento heridos por impactos de misiles y sus paramédicos han atendido únicamente a civiles heridos al caerse de camino a los refugios o con cuadros de ansiedad.

Solo han anunciado un reporte de un proyectil caído en Haifa, ciudad costera que durante la guerra de los 12 días de junio fue objetivo de ataques al tener infraestructuras críticas como refinerías y también empresas de industria armamentística.

Por su parte, los medios iraníes informaron antes de este último ataque de explosiones, además de en Teherán, en otras ciudades como Isfahán, Tabriz y Karaj.

Según la agencia IRNA, además de las explosiones que tuvieron lugar en diversos puntos de la capital iraní, también se han reportado estallidos en las ciudades de Isfahán (centro), Tabriz (noroeste), Karaj, Qom (norte), Kermanshah e Ilam (oeste).