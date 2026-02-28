La empresa ucraniana Fire Point muestra primeros lanzamientos de su nuevo misil balístico

“Damos la bienvenida al misil balístico FP7”, señaló el cofundador e ingeniero jefe de la compañía, Denis Shtilierman, en sus redes sociales, donde publicó un video de varios lanzamientos del misil desde una plataforma terrestre, sin brindar más detalles.

Según anuncios previos de la compañía, el misil FP-7 puede transportar hasta 150 kg de explosivos y viajar hasta 200 km a una velocidad de 1500 m/s. Su vuelo tiene una duración máxima de 250 segundos.

El diseño del misil se basa en el misil balístico 48H6 de la era soviética, utilizado por Rusia en sus ataques contra territorio ucraniano desde lanzamisiles S-400. Sin embargo, utiliza un sistema de guiado y control de vuelo diferente y está fabricado con materiales más ligeros, según informó anteriormente Fire Point.

Aunque el alcance del misil es mucho menor que el de los misiles de crucero FP-5 Flamingo, supuestamente capaces de viajar hasta 3.000 km, su trayectoria balística y su alta velocidad están pensadas para que sea mucho más difícil de interceptar.

El misil FP-7 es “el análogo del ATACMS”, comentó el coronel Andrí Kovalenko, jefe del Centro para la Lucha contra la Desinformación del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, refiriéndose al misil de producción estadounidense con un alcance de 300 km.

Fire Point estaba planeando lanzar la producción en serie del FP-7 ya en la primera mitad de 2026, dijo el cofundador Denis Shtilierman en una entrevista en diciembre, pero los planes se han retrasado desde entonces.

La compañía también está desarrollando misiles balísticos FP-9, con un alcance de 855 km y una ojiva de 800 kg.

Ante los limitados suministros de armas de largo alcance por parte de sus socios extranjeros, las autoridades ucranianas llevan mucho tiempo dando importancia a los planes de desarrollar y producir sus propias armas de largo alcance, en particular misiles de crucero y balísticos.

Fire Point se ha convertido en un productor clave de armas utilizadas por Ucrania en sus crecientes ataques aéreos contra territorio ruso, considerados un elemento vital para debilitar la maquinaria de guerra rusa.

Sus drones FP-2 se utilizan rutinariamente en ataques aéreos contra sitios de producción militar e infraestructura petrolera en territorio ruso, pero su impacto ha sido limitado debido a su baja velocidad y la cantidad limitada de explosivos que pueden transportar.

El verano pasado, Fire Point anunció la producción de misiles FP-5 Flamingo, capaces de viajar hasta 3.000 km a una velocidad de 950 km por hora y transportar 1.150 kg de explosivos.

La empresa enfrentó críticas internas tras el retraso de los planes para aumentar su producción. Una de las plantas de producción resultó dañada por un ataque ruso, explicó el presidente Volodimir Zelenski en una entrevista reciente, señalando que desde entonces la producción se ha reanudado parcialmente.

El 21 de febrero, varios misiles Flamingo recorrieron 1.700 kilómetros a través del territorio ruso en el exitoso ataque contra la planta de producción de misiles Iskander en la ciudad de Votkinsk.