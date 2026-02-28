La hija adolescente del líder norcoreano aparece en una inusual foto disparando un rifle

La imagen publicada por la agencia estatal KCNA muestra a la joven, que se cree podría llamarse Kim Ju-ae o Kim Ju-hae y tener unos 13 años, apuntando y disparando un rifle con mira telescópica en un campo de tiro.

También resulta llamativo que la imagen sea un primer plano en el que aparece sola, sin su padre, con quien suele figurar en actos públicos, ni otros altos cargos.

En otra instantánea se la ve observando un blanco a través de un telescopio, ante la mirada del líder norcoreano.

Las imágenes muestran una práctica de tiro tras un acto celebrado el viernes en la sede del Comité Central, donde, según un reporte de la KCNA, Kim Jong-un entregó personalmente rifles de francotirador a funcionarios y oficiales militares de alto rango.

El profesor de la Universidad de Estudios sobre Corea del Norte Yang Moo-jin dijo que las fotos muestran que Kim Ju-ae "sabe disparar un arma", lo que insinua que está recibiendo "entrenamiento como sucesora", según fue citado por la agencia local de noticias Yonhap.

La relevancia de Ju-ae volvió a cobrar fuerza el miércoles pasado cuando asistió al desfile militar de clausura del 9º Congreso del partido gobernante, el principal organismo de toma de decisiones del régimen, donde apareció junto a su padre en la tribuna.

El Servicio Nacional de Inteligencia (NIS) surcoreano ha señalado previamente que podría estar en fase de designación como sucesora.

En las fotografías también aparece Kim Yo-jong, la influyente hermana del mandatario norcoreano, apuntando y disparando uno de los rifles.

La KCNA confirmó este sábado, en otro informe, que Kim Yo-jong fue nombrada directora del Departamento de Asuntos Generales del Comité Central del Partido de los Trabajadores. El lunes pasado ya se había anunciado su ascenso, aunque hasta hoy no se especificó el cargo.

El departamento es el órgano encargado de distribuir y supervisar la implementación de las directrices del líder en toda la estructura del partido, lo que ahora hace que Kim Yo-jong tenga "acceso directo" al mandatario norcoreano, dijo Kim In-tae, investigador principal del Instituto Nacional de Estrategia de Seguridad, citado por Yonhap.

Aunque algunos analistas dudan de que una mujer pueda llegar a liderar el hermético Estado, marcado por una estructura patriarcal, la creciente visibilidad de Ju-ae y el ascenso político de Kim Yo-jong, junto al protagonismo de la ministra de Exteriores, Choe Son-hui, reflejan un mayor peso de las figuras femeninas bajo el régimen de Kim Jong-un.