La India evita condenar el ataque contra Irán y pide moderación y diálogo a las partes

"Estamos siguiendo de cerca y con profunda preocupación los recientes y rápidos acontecimientos en la región. Instamos a todas las partes involucradas a ejercer la máxima moderación, evitar cualquier paso que conduzca a una mayor escalada y priorizar la protección y seguridad de los civiles", indicó en un comunicado el Ministerio de Exteriores indio.

El texto subraya que "la soberanía y la integridad territorial de todos los Estados deben ser respetadas", pero omite cualquier censura o mención directa a Washington o Tel Aviv tras los primeros bombardeos de esta madrugada contra ciudades iraníes como Teherán, Tabriz e Isfahán.

"Es imperativo que se retome la vía del diálogo y la diplomacia de manera inmediata", agregó la Cancillería india.

El posicionamiento indio se produce poco después del regreso del primer ministro, Narendra Modi, de un viaje oficial a Israel y la creciente alianza de defensa con el Gobierno israelí.

En el pasado, Nueva Delhi ha evitado sistemáticamente fijar posturas firmes o emitir condenas directas en conflictos de gran calado internacional, como la guerra en Ucrania o la crisis en Palestina, optando siempre por llamamientos generales a la paz y al diálogo para no comprometer sus intereses cruzados con Rusia, Estados Unidos o el mundo árabe.