La Media Luna Roja confirma más de 200 muertos en Irán en los ataques de Israel y EE.UU.

El portavoz de la Media Luna Roja iraní Moytaba Jaledi aseguró que 24 de las 31 provincias del país han sido atacadas y la organización "se encuentra en estado de alerta" con más de 220 equipos operativos en todo el país para las operaciones de socorro.

"Hasta ahora, 747 personas han resultado heridas y 201 han fallecido", dijo Kolivand en declaraciones a ISNA, asegurando que ese es el balance hasta las 20.45 hora local (17.15 GMT).

Se trata de un primer balance del alcance de los ataques, puesto que el Gobierno iraní no ha ofrecido por ahora una cifra oficial de víctimas por los bombardeos que Israel y Estados Unidos han realizado este sábado en Irán.

Sin embargo, tanto miembros del Gobierno iraní como autoridades locales han lamentado que 85 personas, sobre todo niñas, han muerto en el ataque israelí contra una escuela femenina de primaria en la ciudad sureña de Minab.

Y uno de los ataques también alcanzó un pabellón deportivo en la ciudad de Lamerd, en el sur del país, con un balance de al menos 15 muertos, según las autoridades locales.

EFE no ha podido verificar de manera independiente el alcance de los ataques israelíes y estadounidenses en la República Islámica, donde no se permite a los medios internacionales acudir ni tomar imágenes en los lugares afectados por los bombardeos.