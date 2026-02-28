La UA condena "enérgicamente" los ataques de Irán contra países de Oriente Medio

En un comunicado, Youssouf, reprobó "los ataques con misiles y drones perpetrados por la República Islámica de Irán contra los territorios soberanos de Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Arabia Saudí".

"Estas acciones -subrayó- constituyen una clara violación de la soberanía y la integridad territorial y amenazan con desestabilizar aún más Oriente Medio en un momento en que se requiere contención urgente".

El jefe de la Comisión (secretariado) de la Unión Africana señaló que ésta "se solidariza plenamente con los gobiernos y pueblos de los Estados afectados".

Asimismo, pidió "una desescalada inmediata, la máxima moderación de todas las partes y un rápido retorno al diálogo y la diplomacia como única vía viable hacia una paz sostenible y la estabilidad regional".

Youssouf reafirmó también el "compromiso inquebrantable" de la Comisión con "los principios de la coexistencia pacífica, el respeto del derecho internacional y la solución de controversias mediante un compromiso constructivo".

En un comunicado anterior, Youssouf ya expresó su "profunda preocupación" por los "ataques militares llevados a cabo por Estados Unidos en coordinación con las fuerzas israelíes contra objetivos en la República Islámica de Irán, una escalada que marca una grave intensificación de las hostilidades en Oriente Medio".

En esa primera nota, también advirtió de que "una mayor escalada amenaza con agravar la inestabilidad mundial, con graves consecuencias para los mercados energéticos, la seguridad alimentaria y la resiliencia económica, especialmente en África, donde los conflictos y las presiones económicas siguen siendo graves".

A primera hora de esta mañana, Israel y Estados Unidos lanzaron ataques contra Irán y se informó de explosiones en Teherán y otras urbes, como Tabriz (noroeste) e Isfahán (centro).

A esa ofensiva, Irán ha respondido con el lanzamiento de misiles y drones contra bases militares estadounidenses situadas en Baréin, Catar y Emiratos Árabes Unidos, y centros militares en territorio israelí, según informó la Guardia Revolucionaria iraní.