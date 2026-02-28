La venezolana Rosanna Zanetti, de las primeras en llegar a la alfombra roja de los Goya

Zanetti, esposa de David Bisbal, lució la mejor de sus sonrisas con un diseño de Toni Ward en blanco con cristales en la falda.

El desfile por la alfombra roja comenzó casi cuatro horas antes de la hora marcada para el inicio de la gala, las 22:00 hora local (21:00 GMT).

También de los más madrugadores, los presentadores de la gala, el actor Luis Tosar -acompañado por su mujer, la actriz chilena María Luisa Mayol- y la cantante Rigoberta Bandini.

A la ceremonia, que se celebra por segunda vez en la historia de los premios en Barcelona, llegan como grandes favoritas las películas 'Los domingos', con 13 nominaciones, y 'Sirat', con 11.

Además de los premios generales, esta noche se entregará el Goya Internacional a Susan Sarandon.