28 de febrero de 2026 - 18:10

Las insignias por Palestina, el complemento reivindicativo de la alfombra roja de los Goya

Barcelona (España), 28 feb (EFE).- Las insignias por Palestina libre se han convertido en el complemento reivindicativo de la alfombra roja de la 40 edición de los Goya del cine español, empezando por la ganadora del Goya Internacional, Susan Sarandon, o la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz.

Por EFE

La directora de 'Los domingos' -el filme favorito de los Goya, con 13 nominaciones-, Alauda Ruiz de Azúa; su actriz protagonista, Patricia López Arnaiz, o el presentador de la gala, Luis Tosar, mostraron con el pin su apoyo a Gaza y su no a la guerra.

Asimismo, las nominadas a mejor canción Alba Flores y Blanca Paloma también lucían la sandía que se ha convertido en un símbolo de apoyo a Gaza porque los colores de la fruta coinciden con los de la bandera palestina.

Aunque en la mayoría ponía 'Free Palestine' ('Palestina libre'), en otras, como en la insignia que lucía Alberto San Juan, se leía 'Stop genocidio'.

Además de en las solapas, que obligaban a agujerear el tejido (incluso el Armani de Sarandon), ha habido quien ha lucido el pin en otros lugares, como Rossy de Palma -en el bolso- o Aina Clotet -en la cadera-.