León XIV previene de la superficialidad y la "apariencia" a seminaristas españoles

El pontífice estadounidense recibió a las comunidades de los seminarios de Alcalá de Henares, Toledo, el interdiocesano de Cataluña y Cartagena y, ante ellos, defendió la necesidad de cuidar la vida espiritual.

Lo hizo reivindicando esa esfera como parte intrínseca de la vida, citando para ello al escritor Chesterton: 'Quitad lo sobrenatural y no encontraréis lo natural, sino lo antinatural", parafraseó.

"El hombre no está hecho para vivir cerrado en sí mismo, sino en relación viva con Dios. Cuando esa relación se oscurece o se debilita, la vida comienza a desordenarse desde dentro", avisó.

En este sentido, el papa sostuvo ante los seminaristas que a veces la vida espiritual puede acabar marcada por la superficialidad.

"Se dice que los árboles 'mueren de pie': permanecen erguidos, conservan la apariencia, pero por dentro ya están secos. Algo semejante puede ocurrir en la vida del seminario o de un seminarista —y más tarde en la vida de un sacerdote— cuando se confunde la fecundidad con la intensidad de las actividades o con el cuidado meramente exterior de las formas", señaló.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La vida espiritual, subrayó, "no da fruto por lo que se ve sino por lo que está profundamente arraigado en Dios".

"Cuando esa raíz se descuida, todo acaba secándose por dentro, hasta que, silenciosamente, se termina por 'morir de pie'", lamentó.

León XIV tiene previsto viajar a España entre el 6 y el 12 de junio y visitar previsiblemente Madrid, Barcelona y las islas Canarias, aunque la Santa Sede aún no ha detallado el programa.