Listado de ganadores de la 40 edición de los Premios Goya

Este es el listado completo de los ganadores en las 28 categorías a concurso:
'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa.
Alauda Ruiz de Azúa, por 'Los domingos'.
Jose Ramon Soroiz, por 'Maspalomas'.
Patricia López Arnaiz, por 'Los domingos'.
Álvaro Cervantes, por 'Sorda'.
Nagore Aranburu, por 'Los domingos'.
Alauda Ruiz de Azúa, por 'Los domingos'.
Joaquín Oristrell, Manuel Gómez Pereira y Yolanda García Serrano, por 'La cena'.
'Flores para Antonio', de Alba Flores y Silvia Pérz Cruz, por 'Flores para Antonio'.
'Decorado', de Alberto Vázquez.
'Tardes de soledad', de Albert Serra.
'Belén', de Dolores Fonzi (Argentina).
'Sentimental Value', de Joachim Trier (Noruega).
Antonio 'Toni' Fernández Gabarre, por 'Ciudad sin sueño'.
Cristóbal Fernández, por 'Sirat'.
Helena Sanchís, por 'La cena'.
Ana López-Puigcerver, Belén López Puigcerver y Nacho Díaz, por 'El cautivo'.
Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas, por 'Sirat'.
Paula Gallifa y Ana Rubio, por 'Los Tigres'
'Ángulo muerto', de Cristian Beteta.
'El santo', de Carlo D'Ursi.
'Gilbert' de Alez Salu, Arturo Lacal y Jordi JIménez.