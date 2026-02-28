Los embajadores de UE se reúnen este domingo por la escalada de ataques en Oriente Medio

"En relación con los acontecimientos en Oriente Medio, mañana por la tarde se celebrará una reunión extraordinaria del COREPER (representantes permanentes de los Estados miembros)", dijo una portavoz de la presidencia rotatoria chipriota del Consejo de la UE.

La portavoz añadió que también se convocará para mañana, antes del encuentro con los embajadores, una reunión virtual del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Consulares para examinar la situación de los ciudadanos de la UE en la región.

En las últimas horas, Irán ha extendido su respuesta militar a las bases militares que Washington tiene por todo Oriente Medio y ha lanzado al menos seis oleadas de misiles contra Israel, tras la operación lanzada por EE.UU. e Israel contra su territorio en la mañana del sábado que causó decenas de muertos en Irán, entre ellos 53 niñas en una escuela, según fuentes oficiales iraníes.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, advirtieron hoy de que los acontecimientos en Irán "son muy preocupantes" y llamaron a "prevenir cualquier acción que pueda agravar aún más las tensiones o socavar el régimen mundial de no proliferación".

La alta representante europea de Exteriores, Kaja Kallas, dijo que se está retirando de la región al personal no esencial de la Unión Europea y que la red consular está "plenamente comprometida con facilitar la salida de los ciudadanos de la UE".