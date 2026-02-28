Los premios BRIT se preparan para ver la 'Lux' de Rosalía en su debut en Mánchester

La artista catalana encabeza el cartel estelar de actuaciones de esta 49 edición, junto con Harry Styles -en su vuelta a los escenarios tras una pausa de tres años-, Olivia Dean, Raye, Alex Warren, Sombr, Wolf Alice, Mark Ronson, las féminas del grupo de k-pop HUNTR/X o un tributo al fallecido músico y vocalista de Black Sabbath Ozzy Osbourne liderado por Robbie Williams.

Rosalía pugnará además por la estatuilla ámbar de Artista Internacional del Año frente a una fuerte competencia, como el puertorriqueño Bad Bunny, además de otras grandes estrellas como Taylor Swift, Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Chappell Roan, CMAT, Doechii, Sombr o Tyler, The Creator.

La presencia de Rosalía en los BRIT ha levantado una enorme expectación entre sus seguidores, pues desde que publicó 'Lux' en noviembre ha limitado mucho sus apariciones públicas y la de Mánchester será previsiblemente la última actuación en vivo que ofrezca antes del inicio de su gira mundial, que arrancará en Lyon (Francia) el próximo 16 de marzo.

Después de 49 ediciones sin salir de Londres, el estadio Co-Op Live de Mánchester acogerá hoy la gran noche de la música británica en un año en el que no hay un claro favorito, aunque tanto Lola Young como Olivia Dean, que viene de ganar el Grammy a Mejor Nueva Artista por su aclamado álbum 'The Art of Loving', parten con ventaja, empatadas con cinco nominaciones.

Ambas disputarán las dos categorías reina, Artista del Año y Álbum del Año, aunque les sigue muy de cerca el inglés Sam Fender con cuatro nominaciones y podría dar la sorpresa después de haberse alzado en octubre con el Mercury Prize, otro de los galardones más prestigiosos de la música británica, gracias a su disco de cariz político 'People Watching'.

También suenan con fuerza la londinense Lily Allen con su álbum de ruptura 'West End Girl'; el grupo de rock alternativo Wolf Alice con 'The Clearing' o el rapero Dave con el reflexivo 'The Boy Who Played The Harp', que acumulan tres nominaciones.

Entre los que ya tienen asegurada la estatuilla están Noel Gallagher, de Oasis, proclamado como Compositor del Año 2026; la cantautora PinkPantheress como Productora del Año, el DJ y productor Mark Ronson, que será reconocido por su contribución a la música o el fallecido músico Ozzy Osbourne, que recibirá un BRIT a título póstumo por su trayectoria.

Mánchester y su Co-Op ya tienen experiencia a la hora de ser anfitriones de grandes eventos musicales, pues ya albergaron los galardones MTV European Music Awards en noviembre de 2024, pero con los BRIT, que también repetirán en 2027 para su 50 edición, la ciudad ha desplegado su alfombra roja como nunca.

Nada más poner un pie en la estación de tren de Manchester Piccadilly, al visitante lo recibe una exposición artística a cargo del diseñador Brian Cannon que repasa la historia reciente de la música británica y celebra el legado de artistas mancunianos como Oasis a través de sus pósteres y portadas.

En las calles también se percibe la atmósfera de los BRIT. Las vallas publicitarias están copadas con anuncios de los premios y sus artistas invitados; los semáforos ahora muestran el logotipo de los galardones y hasta las paradas de tranvía han cambiado su señalética para adecuarla a la ocasión. Ahora, Deansgate es Olivia Deansgate.

Para ampliar el impacto cultural y económico de los premios más allá de la gala del sábado, la ciudad ha preparado un recorrido de arte callejero dedicado a los galardones, conciertos en los días previos con artistas consagrados y emergentes, así como talleres de composición o marketing dirigidos a jóvenes con expertos de la industria.

La gala de la 49 edición de los premios BRIT, donde repetirá como maestro de ceremonias por sexto y último año consecutivo el cómico Jack Whitehall, podrá seguirse a través de la cadena británica ITV a las 20:15 GMT y a nivel global en el canal oficial de los BRIT en YouTube a partir de las 20:45 GMT.