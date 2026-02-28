Lula garantiza apoyo en visita a víctimas de las lluvias en Brasil: "no los dejaré solos"

Lula visitó este sábado Juiz de Fora y Ubá, los municipios más afectados por las fuertes lluvias que entre el lunes y el viernes azotaron a la que es conocida como Zona da Mata minera, al sur del estado de Minas Gerais, con un saldo de 70 muertos y tres desaparecidos.

El mandatario brasileño viajó al estado minero y sobrevoló la región para conocer la dimensión del desastre. Luego visitó 'in situ' los municipios de Ubá y Juiz de Fora, vio de cerca los estragos y habló con las autoridades municipales.

En declaraciones a la prensa, el líder progresista aseguró que el Gobierno nacional ayudará a los alcaldes a recuperar sus ciudades, dará respaldo financiero a pequeños empresarios y reconstruirá viviendas, así como las áreas de salud y educación afectadas.

"Vamos a dar casa a las personas que perdieron las suyas", insistió el mandatario, quien estaba acompañado por varios ministros, jefes de algunas entidades estatales, parlamentarios y autoridades locales.

Según Lula, las familias damnificadas "se van a sorprender" por la rapidez con la que verán reconstruidos sus municipios gracias a lo aprendido tras la tragedia que también ocasionaron temporales en Rio Grande do Sul, en 2024, cuando murieron 180 personas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En este sentido enfatizó que las familias no regresarán a zonas de riesgo y que si es necesario comprar nuevos terrenos, se hará con el apoyo del Gobierno y el modelo de compra asistida, que financia las viviendas en su totalidad.

Antes de dirigirse a la prensa el presidente brasileño ya había adelantado parte de lo dicho en las redes sociales donde apuntó que hará todo lo que esté a su alcance para ayudar a los damnificados a reconstruir sus vidas.

También se refirió a Ubá, un municipio, en el que viven unos 100.000 habitantes y que quedó bastante destruido.

Lula afirmó que el Gobierno apoyará la reconstrucción de esa pequeña población con nuevas escuelas y comercios para que Ubá y toda la región puedan "crecer de nuevo con seguridad y dignidad".

Como parte de las medidas adoptadas, el Gobierno ya envió dos toneladas y media de medicamentos e implementos de salud y recursos por 5,4 millones de reales (1,09 millones de dólares), para asistencia humanitaria y restablecimiento de servicios básicos.

La devastación que dejó a su paso las inundaciones y deslizamientos ocasionados por las lluvias obligaron a unas 4.700 de personas de la región a abandonar sus hogares y cobijarse en refugios temporales.