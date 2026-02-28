Macron pide reunión urgente de la ONU ante una "escalada actual peligrosa para todos"

En un mensaje en su cuenta de X sostuvo que el "desencadenamiento de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán tiene graves consecuencias para la paz y la seguridad internacional".

"La escalada actual es peligrosa para todos. Debe cesar. El régimen iraní debe comprender que ya no le queda otra opción que entablar negociaciones de buena fe para poner fin a su programa nuclear y balístico, así como a sus acciones de desestabilización regional", señaló el mandatario.

Es algo que considera "absolutamente necesario para la seguridad de todos en Oriente Medio".

Por otro lado, Macron indicó que "las masacres perpetradas por el régimen islámico lo descalifican" y hacen necesario que se dé la palabra al pueblo iraní lo más pronto posible.

En un momento que califica como "decisivo", aseguró que París ha tomado todas las medidas posibles para garantizar la "seguridad del territorio nacional" y la de los ciudadanos y empresas franceses en Oriente Medio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Francia también está dispuesta a desplegar los medios necesarios para proteger a sus socios más cercanos, si así lo solicitan", precisó.

Además de este mensaje, fuentes del Elíseo indicaron que esta mañana Macron mantuvo conversaciones telefónicas por separado con los dirigentes de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Catar y Jordania, así como con el líder de la región autónoma del Kurdistán.

Por la mañana, la ministra delegada de Defensa, Alice Rufo, ya había pedido a los franceses en la región ser "prudentes", pero aseguró que los puestos diplomáticos franceses estaban preparados porque esta crisis se veía venir, aunque no se supiera el momento exacto en el que se podrían producir los ataques.

Como consecuencia de esta escalada tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán y las consiguientes represalias del país persa, la aerolínea gala Air France anunció este sábado la suspensión de todos sus vuelos con destino o procedentes de las ciudades de Tel Aviv, Beirut, Dubái y Riad.

La medida afecta, por el momento, a los trayectos planeados para la jornada de este sábado, si bien en el caso de Tel Aviv las anulaciones son ya oficiales también para el domingo.