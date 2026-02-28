Mamdani condena la "guerra ilegal" de Trump contra Irán y refuerza seguridad en Nueva York

"Los ataques militares de hoy contra Irán, perpetrados por Estados Unidos e Israel, marcan una escalada catastrófica y una guerra de agresión ilegal", declaró en redes Mamdani sobre la operación ordenada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

El alcalde lamentó la muerte de civiles y manifestó que los estadounidenses "no quieren otra guerra para un cambio de régimen" sino que desean la paz y resolver la crisis del coste de la vida en Estados Unidos.

En el mismo mensaje, Mamdani anunció que ordenó al departamento de policía neoyorquino reforzar la presencia de patrullas en "zonas sensibles", como centros religiosos, diplomáticos o culturales.

También tuvo un mensaje para los neoyorquinos de origen iraní: "Ustedes forman parte del tejido social de esta ciudad (...) Aquí estarán a salvo".

Mamdani, representante del ala más izquierdista del Partido Demócrata, ha forjado inesperadamente una relación cordial con Trump, con quien se reunió por segunda vez el jueves en la Casa Blanca.

Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado un ataque a gran escala contra Irán, que respondió con el lanzamiento de misiles hacia territorio israelí y contra bases militares estadounidenses en la región.

Trump, cuyo Gobierno negociaba un pacto nuclear con Teherán, anunció la operación de madrugada desde su residencia privada de Mar-a-Lago, en Florida, y afirmó que su objetivo final es derrocar al régimen iraní.

Varios legisladores demócratas han denunciado no haber sido avisados del ataque y acusan al Gobierno de iniciar una guerra encubierta sin pasar por el Congreso, que tiene la potestad de autorizar un conflicto bélico en el exterior.