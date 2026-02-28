Marruecos condena el ataque iraní contra Emiratos, Baréin, Catar, Kuwait y Jordania

En un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, emitido por la agencia oficial MAP, Rabat califica este ataque de "flagrante violación de la soberanía nacional" de estos Estados, "intromisión inaceptable en su seguridad" y "amenaza directa a la estabilidad de la región".

La misma fuente añade que Marruecos "reafirma su total solidaridad" con estos países "en todas las medidas legítimas que adopten para responder a este ataque, proteger su seguridad, la tranquilidad de sus ciudadanos y residentes".

La Guardia Revolucionaria iraní confirmó este sábado que ha lanzado ataques contra bases estadounidenses situadas en Baréin, Catar y Emiratos Árabes como represalia por los bombardeos de Estados Unidos e Israel, además de haber enviado misiles contra territorio israelí que sobrevolaron Jordania.

Según la agencia iraní Mehr, Irán lanzó ataques con misiles simultáneamente a la mayor base en la región, la de Al Udeid en Catar, a la de Al Salem en Kuwait, la de Al Dhafra en EAU y a la quinta base estadounidense en Baréin.