Más de 30 casos de fiebre amarilla en Venezuela desde mediados de 2025, según el Gobierno

En una entrevista con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), la funcionaria afirmó que desde mediados de 2025 se registró un "claro incremento" de casos en el país suramericano.

Indicó que, del total, el 75 % de los casos son de personas entre los 10 y los 49 años de edad.

Además, señaló que, en la actual campaña de vacunación, se priorizaron 22 parroquias de los estados de Aragua, Lara y Portuguesa, así como Barinas, donde "ha habido el mayor número de casos", mientras que en Caracas, aclaró, "no existe virus de fiebre amarilla".

Este mismo viernes, la ministra de Salud, Nuramy Gutiérrez, aseguró que el Gobierno está adquiriendo nuevas dosis de vacunas para atender el brote de fiebre amarilla en el país registrado tras el resurgimiento de la enfermedad en América Latina desde finales de 2024.

En una nota de prensa del Ministerio de Salud, Gutiérrez reiteró que Venezuela presenta actualmente un brote de fiebre amarilla por lo que intensificó la vacunación contra el virus.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La funcionaria sostuvo que en el resto del país "también están garantizadas las vacunas" contra la fiebre amarilla y llamó a la población a inmunizarse.

El jueves, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) anunció que se unirá a la campaña de reforzamiento de vacunación contra la fiebre amarilla, según informó el Ministerio de Defensa en una publicación en redes sociales.

El reforzamiento de la campaña de vacunación se produce tras la reunión entre la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en el país suramericano, Armando De Negri Filho.

En el último año, Venezuela ha recibido donaciones de vacunas contra la fiebre amarilla, polio, de pentavalente, SRP, PCV10 y rotavirus provenientes de varios países como India, Corea del Sur, Rusia, Brasil y otros.

En 2024, la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría indicó que en los últimos 10 años el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) no logró alcanzar las metas propuestas en cuanto a cobertura vacunal en Venezuela.