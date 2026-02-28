Nápoles tiembla por un terremoto de magnitud 3,5 en los sísmicos 'Campos Flégreos'

La sacudida se ha registrado a las 11.19 hora local (10.19 GMT) a muy poca profundidad, a unos 3 kilómetros, sin registrarse daños, según datos preliminares del Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV).

Algunos minutos después se produjo una réplica en el mismo punto de magnitud menor, de 2,3.

El epicentro ha sido localizado en Pozzuoli, en plenos 'Campos Flégreos', al norte del Golfo de Nápoles, por lo que el terremoto se ha sentido en toda la zona, aunque sin causar desperfectos.

Estos campos son una zona volcánica que registra frecuentemente terremotos debido a un fenómeno llamado ‘bradisismo’, que aumenta el nivel del suelo en función del gas y magma acumulado en el subsuelo.