Netanyahu habla por teléfono con Trump el día de su ataque conjunto a Irán

La oficina de Netanyahu publicó una foto en la que se le ve hablando por teléfono en su despacho con un mapa de la región sobre la mesa, una carpeta de folios y el libro 'Aliados en guerra', sobre las potencias aliadas durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

En el mensaje que acompaña la foto, solo se indica que la imagen fue tomada durante una conversación entre ambos mandatarios, de la que la Administración estadounidense aún no ha dado información.

Israel emprendió hoy con Estados Unidos un ataque conjunto a gran escala contra objetivos en Teherán y otras ciudades de Irán, como Tabriz (noroeste) e Isfahán (centro), que ha causado decenas de muertos en territorio iraní, entre ellos 85 en una escuela femenina de primaria.

Irán extendió luego su respuesta militar a las bases militares que Washington tiene por todo Oriente Medio y lanzó una decena de oleadas de misiles contra Israel a lo largo del día, que hicieron sonar las alarmas en todo el país.

Las autoridades israelíes solo han reportado un herido leve por esos ataques en la ciudad costera de Haifa, que fue atacada en varias ocasiones en la llamada guerra de los doce días con Irán el pasado junio por albergar objetivos estratégicos como una refinería.