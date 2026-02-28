Nigeria urge a "desescalar la crisis" en Oriente Medio tras el ataque militar a Irán

El Ejecutivo nigeriano "desea instar a las partes en conflicto a desescalar la crisis volviendo a la mesa de negociaciones en beneficio de la paz y la coexistencia globales", afirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado.
El Gobierno del país africano "sigue de cerca la evolución y la volatilidad de la situación en Oriente Medio, en particular en relación con las acciones militares presuntamente emprendidas por Israel y Estados Unidos contra objetivos en la República Islámica de Irán y las subsiguientes represalias iraníes contra objetivos en algunos países del Golfo", según la nota oficial.
Ante "el aumento de la tensión y la posibilidad de nuevas escaladas", el Ministerio de Asuntos Exteriores animó a los ciudadanos nigerianos en la región a "mantener una vigilancia constante", a "limitar la circulación" y a "mantenerse informados".
A primera hora de esta mañana, Israel y Estados Unidos lanzaron ataques contra Irán y se informó de explosiones en Teherán y otras urbes, como Tabriz (noroeste) e Isfahán (centro).
A esa ofensiva, Irán ha respondido con el lanzamiento de misiles y drones contra bases militares estadounidenses situadas en Baréin, Catar y Emiratos Árabes Unidos, y centros militares en territorio israelí, según informó la Guardia Revolucionaria iraní.
EFE no ha podido verificar de manera independiente el alcance de los ataques israelíes y estadounidenses en la República Islámica, donde no se permite a los medios internacionales acudir ni tomar imágenes en los lugares afectados por los bombardeos.