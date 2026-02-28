Oposición venezolana exige liberaciones masivas y transparentes de presos políticos

"Para la libertad de todos solo se necesita voluntad política", indicó la PUD en una publicación en X.

La coalición opositora indicó que tras la aprobación de la Ley de Amnistía es necesario un proceso de liberación masiva, expedita, pública y transparente de todos los presos políticos del país.

El viernes, el diputado chavista Jorge Arreaza, presidente de la comisión parlamentaria para la aplicación de la Ley de Amnistía, informó que se han otorgado 4.757 libertades plenas de las 8.110 solicitudes que han recibido las autoridades y que, según la propia norma, deben resolver en un plazo no mayor a 15 días.

De este total, señaló, 223 personas han salido de las cárceles mientras el resto tenían libertades restringidas con "medidas cautelares", como prohibición de salida del país, declarar a los medios o presentación periódica ante tribunales.

El Parlamento, controlado por el chavismo, aprobó la semana pasada por unanimidad una histórica Ley de Amnistía para los casos de presos políticos desde 1999 hasta 2026, pero que se aplicará de forma específica a 13 "hechos" ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye el resto del período establecido, así como los casos relacionados con operaciones militares.

Asimismo, creó una comisión especial para garantizar el cumplimiento de la norma, además de revisar casos "no contemplados" en la ley, una función que también cumplirá el Programa para la Convivencia Democrática y la Paz, instalado en enero por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el pasado mes.