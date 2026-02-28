Órgano electoral mexicano cierra registro de organismos que buscan ser partido político

El órgano electoral autónomo señaló en un comunicado que la información sobre asambleas y afiliaciones reportada por cada agrupación se considera preliminar, pues advirtió que deberá garantizarse su validez y autenticidad.

De acuerdo con la Ley General de Partidos Políticos, el número total de personas afiliadas que cada organización debe acreditar para obtener el registro no puede ser inferior al porcentaje correspondiente del Padrón Electoral Federal, que equivale a 256.030 ciudadanos.

La normativa también establece como requisito indispensable comprobar la celebración de al menos 20 asambleas en el mismo número de estados, o bien, 200 asambleas en 200 distritos electorales, según la modalidad elegida por la organización.

En cada asamblea estatal deben participar, como mínimo, 3.000 personas afiliadas, o 300 por distrito en esta modalidad.

Para la certificación de las asambleas, el INE designó a una persona funcionaria que debió constatar, entre otros puntos, que se alcanzara el quórum requerido; que la asistencia fuera libre; que se aprobaran los documentos básicos, y que se eligiera a delegadas y delegados —propietarios y suplentes— que debieron acudir a la asamblea nacional constitutiva.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En dicha asamblea el personal del árbitro electoral certificó la asistencia de las delegaciones y comprobó su identidad y residencia.

Además de revisar la aprobación de la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos de cada una de las organizaciones aspirantes a partidos políticos nacionales.

El órgano electoral añadió a la verificación que los afiliados estén vigentes en el padrón electoral oficial y que no exista doble afiliación con partidos ya existentes.

La Secretaría Ejecutiva del INE rendirá en marzo próximo un informe al Consejo General sobre el número total de organizaciones inscritas, y a partir de entonces correrá un plazo de 60 días para la resolución sobre quienes cumplieron estos requisitos.