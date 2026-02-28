Pakistán en alerta máxima por la amenaza de atentados en pleno conflicto con Afganistán

“Pakistán está en alerta máxima tras las amenazas de los talibanes de que pueden llevar a cabo ataques dentro del país. Además, Pakistán está en guerra con Afganistán, por lo que nuestras agencias del orden, nuestra policía, nuestro Ejército (...) todos están en máxima alerta dada la situación", dijo a EFE un responsable de seguridad bajo condición de anonimato.

A través de comunicados separados, el jefe de los talibanes paquistaníes (TTP), Noor Wali Mehsud, y el comandante de la facción aliada TTG, Hafiz Gul Bahadar, ordenaron a sus milicianos lanzar ataques masivos en el interior de Pakistán para apoyar a Kabul.

Ambos comandantes instruyeron a sus células a "acudir en ayuda de los talibanes afganos" perpetrando ataques y atentados suicidas en el interior de Pakistán como represalia a la actual ofensiva militar transfronteriza de Islamabad.

"Nos han dicho que no vayamos a clase porque hay amenazas de atentados suicidas y la administración ha cerrado nuestro centro", aseguró a EFE un estudiante del Colegio de la Fuerza Aérea de Pakistán en la ciudad de Risalpur.

Amna Rasheed, estudiante de la Universidad Quaid-i-Azam en Islamabad, confirmó a EFE las medidas de emergencia implementadas en el campus.

"La administración ha aconsejado a los estudiantes que no organicen asambleas. Se ha dado instrucciones de que los autobuses no circulen en grupos, por lo que hoy han abandonado la universidad de forma separada", indicó.

Las ciudades paquistaníes toman también precauciones por la escalada bélica en el vecino Irán ha abierto un segundo frente logístico y diplomático.

La aerolínea de bandera Pakistan International Airlines (PIA) anunció este sábado la suspensión inmediata de todos sus vuelos hacia Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Kuwait y Doha (Catar) "hasta mañana por la tarde o hasta la apertura de los respectivos espacios aéreos".

Además, la compañía informó de que las rutas hacia Arabia Saudí han sido desviadas para "evitar las zonas afectadas por el conflicto".

En paralelo, el Ministerio de Asuntos Exteriores paquistaní emitió una advertencia oficial instando a sus ciudadanos a "evitar todo viaje no obligatorio a la República Islámica de Irán" por motivos de seguridad, pidiendo a los residentes en territorio iraní que "extremen la precaución y minimicen los desplazamientos".