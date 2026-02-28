Panamá expresa solidaridad a Bolivia por accidente de avión militar que dejó 22 muertos

"Ante tan lamentable suceso, manifestamos nuestras sinceras condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas, así como nuestra solidaridad con quienes atraviesan por tan difícil momento. Extendemos también nuestros mejores deseos de pronta recuperación a los heridos", indicó un comunicado de la Cancillería de Panamá.

La Fiscalía General del Estado de Bolivia y el Gobierno confirmaron este sábado que aumentó a 22 la cifra de fallecidos y 37 el número de heridos por el accidente aéreo en El Alto.

La Fuerza Aérea Boliviana (FAB) conformó una comisión que investiga las causas y responsables del accidente del avión Hércules, que está completamente destrozado cerca del aeropuerto, en una avenida de la ciudad de El Alto, y cuya caja negra es buscada.

La investigación a partir de la apertura de la caja negra puede demorar de uno a seis meses en laboratorios fuera de Bolivia, análisis que está bajo control del proveedor, de acuerdo con la información oficial.