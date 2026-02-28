Petro afirma que Trump "se equivoca" con ataque contra Irán y pide defender la paz mundial

"Creo que el presidente Trump se ha equivocado hoy. Es la paz del mundo la causa común de la humanidad. La paz y la vida son los fundamentos de la existencia", manifestó Petro en su cuenta de X.

El mandatario colombiano agregó: "Naciones Unidas impotente debe reunirse de inmediato y declarar que es la hora de la paz mundial. No pueden propagarse las armas nucleares y hay que destruirlas todas".

Trump, anunció en la madrugada de este sábado en un mensaje a la nación que EE.UU. acaba de iniciar "grandes operaciones de combate" en Irán y que su objetivo es acabar con el régimen iraní y que el pueblo de Irán se alce para tomar el poder.

Como parte de esa campaña, Estados Unidos e Israel atacaron objetivos en Teherán y otras ciudades en Irán, que ha respondido lanzando misiles hacia territorio israelí y bases militares estadounidenses en toda la región del Golfo Pérsico.

En otro mensaje, el presidente de Colombia, país que ocupa un escaño como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, reposteó una información de EFE sobre la muerte de al menos 24 niñas en una escuela del sur de Irán (un número que asciende ya a 53), alcanzada en uno de los ataques de la ofensiva de Israel y EE.UU.

"Más niños muertos por misiles", escribió Petro, un crítico del uso de estas armas por Israel en Gaza y por Estados Unidos en su campaña contra el narcotráfico en el mar Caribe y en el Pacífico oriental, en las que han sido hundidas al menos 44 lanchas supuestamente cargadas con drogas, causando la muerte a cerca de 150 personas.

EFE no ha podido verificar de manera independiente el alcance de los ataques israelíes y estadounidenses en la República Islámica, donde no se permite a los medios internacionales acudir ni tomar imágenes en los lugares afectados por los bombardeos.