Puerto Rico registra segunda semana seguida de casos de influenza bajo umbral epidémico

En cuanto al informe correspondiente a la semana epidemiológica 6 (8 al 14 de febrero de 2026), el Departamento de Salud local reportó 2.070 casos nuevos de influenza, para un total acumulado de 52.713 en la temporada 2025-2026.

El 47,8 % de los casos se identificó en la población pediátrica entre 0 y 19 años, mientras el porcentaje de hospitalización se mantuvo en 4.2 %, detalló la agencia en un comunicado de prensa.

"Hoy celebramos que esta es la segunda de cuatro semanas consecutivas en que nos mantenemos bajo el umbral epidémico, un paso clave para salir de la epidemia. Si continuamos con esta tendencia en la cuarta semana, cumplimos con los demás criterios epidemiológicos", dijo el jefe de Salud, Víctor M. Ramos Otero.

Este logro lo atribuyó al proceso de vacunación, que ya superó las 426.008 dosis administradas en la temporada 2025-2026, así como a la educación temprana y a los esfuerzos continuos de los profesionales de la salud.

Según Ramos Otero, esta cifra representa 76.332 dosis adicionales en comparación con el mismo periodo de la temporada anterior, lo que refleja una mayor participación ciudadana y el fortalecimiento de las estrategias de salud pública.

"El próximo informe de la tercera semana me será entregado mañana y estoy esperanzado de que esta tendencia continúe, ya que la cobertura de vacunación continúa avanzando de manera firme y organizada", dijo.

"Nuestro enfoque ha sido llevar los servicios directamente a las comunidades para eliminar barreras de acceso, educar y proteger a la población, especialmente a los grupos más vulnerables", añadió.

El funcionario, no obstante, indicó que durante la semana epidemiológica 6 se detectaron 23 brotes en escuelas y colegios, concentrándose la mayor cantidad en las regiones de Bayamón (8), Arecibo (4) y Mayagüez (3).

Las regiones con mayor números de casos acumulados fueron Caguas (10.206), Ponce (10.121) y Bayamón (9.059).

La temporada, no obstante, acumuló 162 muertes confirmadas por influenza, incluidas las 12 nuevas reportadas en la semana 6, mientras cuatro casos permanecen bajo investigación.

Como parte de los esfuerzos, el titular de Salud mencionó que la agencia ha realizado 103 eventos de alcance comunitarios en distintos municipios, impactando cientos de familias y acercando la vacuna a sectores con mayor necesidad.

Asimismo, anunció nuevas iniciativas de vacunación en diversas regiones en la isla del 2 al 6 de marzo.

Asimismo, recordó la necesidad de continuar con las medidas de prevención, como el lavado frecuente de manos, cubrirse al toser o estornudar, el uso de mascarilla en caso de presentar síntomas respiratorios y evitar el contacto cercano con personas enfermas.