Reino Unido no ha estado envuelto en ataque a Irán pero convoca a su gabinete de seguridad

La aclaración tiene su importancia porque en el pasado reciente el Reino Unido sí ha participado en ataques en la región junto a EEUU, concretamente en distintas tandas de bombardeos contra posiciones de los hutíes (aliados de Irán) en Yemen entre marzo y abril del año pasado.

El primer ministro Keir Starmer ha convocado de emergencia este sábado el llamado "comité Cobra" o gabinete de seguridad que se activa en caso de graves crisis internacionales o amenazas terroristas internas.

Además, el Gobierno ha recomendado a todos sus nacionales evitar cualquier viaje a Israel y a Palestina, advertencia que se suma a otra similar relativa a Irán en los días anteriores.

Asimismo, ha pedido a todos los británicos "en la región" (de Oriente Medio) que tomen todas las precauciones a la hora de desplazarse, y concretamente que lleven siempre encima documentación de viaje en vigor, que sigan las instrucciones de las autoridades allí donde estén y que eviten todo acercamiento a instalaciones militares.

Pero en caso de que el conflicto se extienda y afecte a los intereses británicos, el portavoz del Gobierno advirtió: "Tenemos un rango de capacidades defensivas en la región que acabamos de potenciar recientemente. Estamos preparados para proteger nuestros intereses".

En todo caso, el Gobierno laborista de Starmer, muy criticado en el pasado por su cercanía con Israel, ha evitado posicionarse sobre el ataque contra Irán, e incluso algunos destacados miembros del Partido Laborista han criticado la acción como una violación de la legalidad internacional.

Por el contrario, la líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, ha salido a apoyar los ataques: "Estoy con nuestros aliados en Estados Unidos e Israel en el momento en que enfrentan las amenazas de la República Islámica de Irán y su régimen malvado", al que acusó de desarrollar un programa nuclear que amenaza al Reino Unido y de "asesinar a miles de sus ciudadanos" en las recientes protestas.