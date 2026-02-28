Rusia anuncia la conquista de una localidad en Járkov y otra en Zaporiyia

Se trata del pueblo Neckuchne en la región nororiental de Járkov y de Girke, en la sureña Zaporiyia, precisó el comunicado castrense.

Según Defensa, el enemigo perdió a más de 1.300 hombres en combates con el ejército ruso durante la jornada de ayer.

Las hostilidades continúan paralelamente a las negociaciones sobre la paz en Ucrania, cuya cuarta ronda puede celebrarse en unos días.

Abu Dabi ya acogió este año dos rondas de conversaciones sobre el fin de la guerra, mientras que la tercera se celebró en Ginebra los días 17 y 18 de febrero.