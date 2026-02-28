Rusia asegura ante la ONU que la justificación de Trump para atacar Irán está "infundada"

"Las declaraciones realizadas hoy por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el sentido de que esta operación tenía por objeto impedir que Irán adquiriera un arma nuclear, no están justificadas. Son infundadas", declaró el representante permanente de Rusia ante Naciones Unidas, Vassily Nebenzia.

El embajador ruso rechazó las declaraciones de Trump sobre el programa nuclear iraní, que Washington se encontraba negociando con Teherán, y defendió que Irán ha afirmado "sistemáticamente" que no tiene planes de ese tipo y está "cumpliendo sus obligaciones" en virtud del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP).

"Irán ha subrayado en repetidas ocasiones su disposición a basar los nuevos acuerdos con EE.UU. en la preservación de su condición de Estado no poseedor de armas nucleares, siempre que se observe y respete su derecho legítimo como Estado parte en el TNP, a desarrollar tecnologías nucleares con fines pacíficos", afirmó.

En este sentido, Nebenzia cargó contra los Estados miembros que "en lugar de condenar la agresión y la muerte de civiles iraníes" se centran en defender que "el régimen iraní debe comprender que no tiene otra opción que entablar negociaciones de buena fe para poner fin a sus programas nucleares y balísticos".

En concreto, tildó de "absurda" la declaración conjunta de los líderes de Reino Unido, Francia y Alemania porque, según dijo, "solo se condenan los ataques de Irán contra los países de la región".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Compañeros, piensen por un momento. Este tipo de reacción se produce en un momento en el que Irán ha sido objeto de ataques armados y militares en pleno momento álgido del proceso de negociación activa. La hipocresía de nuestros colegas europeos no conoce fronteras. Ni siquiera se trata de un doble rasero", añadió.

En este sentido, el embajador ruso condenó las "acciones agresivas" de EE.UU. e Israel y pidió que cesen "inmediatamente".

"Insistimos en la reanudación inmediata de los esfuerzos de solución política y diplomática y en la búsqueda inquebrantable de soluciones basadas en el derecho internacional, el respeto mutuo y el equilibrio de intereses. Rusia, como siempre, está dispuesta a proporcionar toda la asistencia necesaria para esa labor", apuntó.